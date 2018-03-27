» الشوط الأول.. اليونان تتقدم على مصر

27 مارس 2018 - 08:52 م

انتهى الشوط الأول بتقدم اليونان على منتخب مصر، بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما في سويسرا في ختام معسكر الفراعنة استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

حماس من المنتخبين ومحاولات وكاد عدم التفاهم بين جبر وعواد يكلف منتخنا هدف ويرد رمضان صبحي بهجمة من الجانب الأيسر ويلعب عرضية يقابلها مؤمن بتسديده قوية ينقذها الحارس اليوناني كماسيدس تجد أفشة الذي يسددها أرضيها ينقذها الحارس مرمى أخرى وسط أداء عنيف من مدافعي ووسط المنتخب اليوناني للحد من تحركات لاعبي منتخبنا.

يسيطر المنتخب اليوناني على مجريات اللعب عن طريق تفالاديس وتناقل الكرة بسهوله وسط تراجع لمنتخبنا الذي يكتفي بتأمين الدفاع في انتظار محاولات انطلاقات رمضان ومؤمن التي لم تتخطى نصف الملعب،ويحصل كاريريس على إنذار، وينتج الضغط اليوناني عن هدف التقدم في الدقيقة 29 عن طريق رأسية نيكولاوس كاريليس بعد عرضية من من الجانب الأيمن خلف عمر جابر الذي يلعب ظهير أيسر.

رغم تأخر منتخبنا بهدف غابت الخطورة تماما ولم يظهر دور أفشة أو مؤمن أو رمضان وأصبح مروان في إنعزال تام في خط الهجوم وفشلت جبهات المحمدي وجابر في تشكيل خطورة وإكتفى المنتخب بالدفاع فقط وسط سيطرة من اليونان على مجريات اللعب حتى ينتهي الشوط الأول بتأخر منتخبنا بهدف.