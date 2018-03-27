84431 ناخبا أدلو بأصواتهم بالبحرالاحمر

27 مارس 2018 - 10:55 م

قال هاني عبد الجابر منسق الشباب في حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالبحر الأحمر، إنَّ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم اليوم في البحر الأحمر بلغ 45ألفًا و395ناخبًا في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وأضاف "عبد الجابر " للمصريون " أنَّ إجمالي مَن صوتوا بالغردقة 22375 ناخبا. وراس غارب 5492وسفاجا7400،ناخباوالقصير 4940 ناخبًا ومرسى علم 1889الشلاتين2595، وحلايب 927.

وأشار عبد الجابر ،أن إجمالي أعداد المصوتين خلال اليومين 84431 ناخباً مؤكدًا أنه تم رصد أعداد المشاركين من خلال غرفة عمليات الحملة.

والجدير بالذكر انه بلغ عدد المواطنين من لهم حق التصويت من أهالى المحافظة 279222 ناخب واصوات الوافدين من سجلوا أسمائهم للتصويت فى لجنة الوافدين بالمحافظة 57732 ناخب ليكون إجمالى من لهم حق التصويت بالمحافظة 336954 ناخب