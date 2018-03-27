السعودية تعلن اكتمال تأهيل بئر "زمزم"

27 مارس 2018 - 10:56 م

أعلنت السعودية ، اليوم الثلاثاء، اكتمال تأهيل بئر "زمزم" بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.



وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه تمت الاستفادة التامة من كامل الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف بالمسجد الحرام، في إشارة إلى إزالة الحواجز التي كانت موجودة في صحن المطاف خلال تنفيذ المشروع.



وكان عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلن في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على البدء بمشروع تأهيل موقع بئر "زمزم".



وينقسم المشروع إلى عدة مراحل تتضمن استكمال إنشاء قنوات خاصة بنقل المياه من بئر "زمزم".



كما يتضمن المشروع المعالجة البيئية الخاصة بكافة المناطق المحيطة بالبئر، والانتهاء من معالجة الخرسانات والحديد الخاص بقبو المسجد الحرام، للحد من نسب المواد التي تضر مياه البئر.



يتضمن كذلك وضع نسب محددة من مواد التعقيم العالية الجودة، إضافة إلى تنظيم خروج مياه زمزم عبر مضخات خاصة.



وبئر زمزم هي نبع الماء الذي ظهر معجزة تحت قدمي النبي إسماعيل، عندما تركه أبوه إبراهيم، عليهما السلام، مع أمه هاجر، في مكة.



وتقع البئر على بعد 21 مترًا من الكعبة، وتقع فتحته تحديدًا تحت سطح المطاف وخلف مقام إبراهيم إلى اليسار المقابل للكعبة.

