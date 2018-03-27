ميركل وترامب يبحثان العلاقات الثنائية وقضية "سكريبال"

27 مارس 2018 - 10:59 م

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العلاقات الثنائية، وقضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان للمتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت.



وأضاف البيان أن ميركل وترامب أكدا "أهمية مواصلة التعاون الوثيق بين حكومتي الولايات المتحدة وألمانيا".



وتابع: "فيما يتعلق باعتداء غاز الأعصاب (على سكريبال)، فإن ميركل وترامب شددا على تضامنهما مع المملكة المتحدة".



كما رحبا بالخطوة المنسقة، التي اتخذتها دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي (ضد موسكو)، كـ"إشارة قوية على الاتحاد ضد السلوك الروسي".



واتخذت الولايات المتحدة ودول أوروبية وحلف الناتو قرارات بطرد دبلوماسيين روس رداً على اتهامات موسكو بالتورط، في محاولة تسميم العميل الروسي السابق.



وأوضح المتحدث الألماني أن ميركل طالبت بإطلاق حوار بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول السياسات التجارية، يستند إلى "قواعد النظام التجاري العالمي".



ومضى المتحدث قائلاً: "تناول الاتصال أيضا موضوعات أخرى كالأوضاع في سوريا والتطورات في كوريا الشمالية"، من دون تفاصيل.

