بلجيكا تقرر طرد دبلوماسي روسي

قررت بلجيكا، اليوم الثلاثاء، طرد دبلوماسي من البعثة الروسية لديها، في إطار الإجراءات الغربية ضد موسكو، على خلفية حادثة تسميم العميل الروسي المزدوج "سيرغي سكريبال"، وابنته، في بريطانيا.



ونقلت "أسوشييتد برس" عن بيان لمكتب رئيس الوزراء، مالكولم تيرنبول، أن بروكسل أمهلت الدبلوماسي الروسي (لم تسمه) أسبوعين لمغادرة البلاد.