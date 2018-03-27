» واشنطن بوست: ترامب يسعى "سرًا" لهذا الأمر الخطير

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يسعى سرًا" لتحميل الجيش الأمريكي تكلفة بناء جداره المقترح على حدود بلاده مع المكسيك.

وأضافت الصحيفة أن ترامب أثار تلك القضية خلال اجتماع غير معلن عقده الأربعاء الماضي مع مسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض.

ونقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين (لم تكشف عنهم)، قالت إنهم على علم بالاجتماع، إن "رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان كان حاضرًا في الاجتماع، وأبلغه ترامب بضرورة أن يمول الجيش الجدار بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي".

وأضافت أن ريان "لم يقدم رد فعل يذكر على الفكرة، لكن مسؤولين كبار في الكونغرس (شاركوا في الاجتماع) قالوا في وقت لاحق إن هذا الاحتمال غير وارد".

ولم يرد تعليق رسمي من جانب البيت الأبيض على ما ذكرته الصحيفة حتى الساعة 19: 30 ت.غ.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية ببناء جدار على طول حدود بلاده مع المكسيك، "للحد من الهجرة غير الشرعية، ووقف تهريب المخدرات" من المكسيك إلى داخل الولايات المتحدة.

وبعد أقل من أسبوع على توليه منصبه رسميًا في يناير / كانون الثاني 2017، أصدر ترامب قرارًا تنفيذيًا ببناء جدار على طول حدود بلاده مع المكسيك، وتوعد بجعل الأخيرة تدفع تكاليف إنشائه، ما أثار خلافًا حادًا بين الجانبين. -