» البرازيل تنتزع انتصارًا وديًا ثمينًا من ألمانيا

27 مارس 2018 - 11:12 م

انتزع المنتخب البرازيلي، اليوم الثلاثاء، فوزًا غاليًا على نظيره الألماني بهدف دون رد في المباراة الودية التي جرت بينهما في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بروسيا الصيف الجاري.



جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات إلى أن جاءت الدقيقة 37 ليتمكن راقصو السامبا من إحراز هدف التقدم عن طريق غابرييل خيسوس.



ولم تنجح محاولات الفريقين في تسجيل هدف خلال شوط المباراة الثاني، ليخرج المنتخب البرازيلي فائزًا باللقاء.



وتلعب البرازيل في المجموعة الخامسة بجانب كوستاريكا وسويسرا وصربيا، فيما تلعب ألمانيا في المجموعة السادسة بجانب المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.



وفي مباراة ثانية، فاز المنتخب البولندي على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف لهدفين.



أحرز ثلاثية بولندا، روبرت ليفاندوفيسكي وكاميل جروشيسكي وبيوتر زيلينسكي في الدقائق 32 و45 و90، بينما سجل ثنائية كوريا الجنوبية، شانج مين لي و هوانغ هي تشان في الدقيقتين 85 و87.

