أول تعليق لـ"صلاح" بعد الهزيمة من اليونان

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إن معسكر سويسرا كان ناجحا للغاية، بعدما قام خلاله المدير الفني، هيكتور كوبر، بمشاهدة جميع اللاعبين.
وأضاف "صلاح"، في تصريحات لقناة "أون سبورت"، عقب لقاء اليونان، مساء الثلاثاء: "كلا المباراتين كانتا مهمتين بالنسبة لنا، حيث كانت التجربة جيدة بشكل عام، وجميع اللاعبين شاركوا".
وأشار "صلاح" إلى أن اللاعبين الجدد شاركوا بشكل جيد على مدار المعسكر، وقام الجهاز الفني بمتابعتهم على مدار لقائي البرتغال واليونان، للاستقرار على القائمة النهائية للمنتخب.
وطمأن النجم المصري، الجماهير، بأن جميع عناصر المنتخب عازمة على تقديم أداء جيد في كأس العالم، وكتابة تاريخ مشرف للفراعنة في المونديال.
وتابع: «كوبر سوف يقوم الأن بتقييم أداء كافة اللاعبين خاصة الجدد منهم، وأتمنى أن تكون تجربة معسكر سويسرا جيدة ومفيدة للجميع».
وأردف: «كنت أتمنى أن تكون مدة المعسكر أطول، ولكني سعيد رغم ذلك بالمستوى العام والنتائج التي قدمناها».