تعرف على حالة الطقس ليوم الأربعاء

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشھدھا البلاد، الأربعاء، من نشاط رياح و ارتفاع في درجة الحرارة لتصل إلى 34 درجة مئوية في حدها الأقصى بالقاهرة هي حالة عدم استقرار اعتادت البلاد على مثلها في مثل هذا الوقت من العام ولا تؤدى إلى أي تأثير على الأنشطة اليومية للمواطنين.
وأضاف عبد العال، في بيان الثلاثاء، أنه حتى في ظل ذروة مثل هذه الحالات من عدم الاستقرار المؤقتة فان الأعمال والأنشطة اليومية تستمر بشكل طبيعي للمواطنين، بما في ذلك خروج الناخبين للإدلاء باصواتهم فى الاستحقاق الرئاسي الحالي.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الأربعاء، طقس غير مستقر، إذ تنشط الرياح الجنوبية الشرقية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على أغلب الأنحاء.
كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، والطقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا مائل للبرودة ليلا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار ونصف إلى خمسة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية وبالنسبة للبحر الأحمر فهو مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية. 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 
الصغرى العظمى 
القاهرة 21 35
وسط الدلتا 20 35
الإسكندرية 14 27
بلطيم 15 28
مطروح 13 24
السلوم 12 23
سيوة 17 25
بورسعيد 19 24
دمياط 19 24
العريش 15 30
رفح 16 30
الإسماعيلية 20 36
السويس 22 34
رأس سدر 22 32
نخل 20 34
نويبع 26 33
طابا 24 32
كاترين 15 30
الطور 20 33
شرم الشيخ 23 31
الغردقة 22 33
مرسى علم 20 32
الفيوم 21 36
بنى سويف 21 36
المنيا 22 37
أسيوط 20 38
سوهاج 21 38
قنا 22 39
الأقصر 23 39
أسوان 24 40
أبوسمبل 25 40
الوادى الجديد 24 40
شلاتين 20 30
ابو رماد 21 29
راس حدربة 22 28
حلايب 22 28


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 26 41
المدينة 23 39
الرياض 20 35
المنامة 24 32
أبوظبى 22 33
الدوحة 22 34
الكويت 23 36
دمشق 13 25
بيروت 18 26
عمان 13 27
القدس 12 25
غزة 15 31
بغداد 24 35
مسقط 24 32
صنعاء 09 26
الخرطوم 26 42
طرابلس 12 18
تونس 11 20
الجزائر 12 20
الرباط 11 22
نواكشوط 18 29


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى 
أنقرة 05 19
اسطنبول 07 11
اسلام اباد 17 33
نيودلهى 20 37
جاكرتا 24 32
بكين 10 25
كوالامبور 24 33
طوكيو 11 22
أثينا 09 16
روما 09 17
باريس 03 12
مدريد 08 20
برلين 01 05
لندن 02 08
مونتريال 02 07
موسكو -12 -02
نيويورك 07 13
واشنطن 06 12

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