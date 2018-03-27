» عمرو أديب يفتح النار على هؤلاء بسبب الانتخابات

أبدى الإعلامى عمرو أديب، انزعاجه من الإهانة والشتائم التى توجه للمواطنين الذين يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وقال، إن ذلك الأمر غير مقبول على الإطلاق.
وقال أديب، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON E، إنه لأول مرة يرى أن المرشحين للانتخابات الرئاسية لا يطلبون من المواطنين اختيارهم فى عملية الاقتراع، وعقب قائلا: "فيه 2 مرشحين محدش بيقولك رشحنى.. ومتسمعش فيهم واحد يقولك اختارنى أبدا.. ومحصلتش فى أى انتخابات فى العالم".
ووجه عمرو أديب رسالة للذين يحبطون المواطنين، ويطلبون منهم عدم النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، قائلا: "أرجو الناس تكون ديمقراطية بالقدر الكافى.. وتسيب الناس اللى عاوزه تروح تروح.. مش لا ترحم ولا تسيب رحمة ربنا تنزل".