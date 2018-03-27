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استعدادًا للمونديال.. إنجلترا تتعادل وديًا مع إيطاليا

الرياضة

انجلترا
انجلترا

المصريون ووكالات

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إسبانيا وروسيا يتعادلان وديًا استعدادًا للمونديال

تعادل المنتخب الإنجليزي، يوم الثلاثاء، مع نظيره الإيطالي بهدف لكل منهما في المباراة الودية لكرة القدم، التي جرت بينهما في إطار استعدادات الأول لبطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري.
دخل المنتخب الإنجليزي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف مبكر، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه إلى أن أسفرت الدقيقة 26 عن الهدف الأول عبر جيمي فاردي.
واستمرت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الإنجليزي عن تسجيل المزيد من الأهداف، كثف لاعبو إيطاليا من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.
ومع حلول الدقيقة 87 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لإيطاليا نفذها لورنزو إنسيني في المرمى مسجلًا الهدف الثاني والفوز.
ولم يتمكن المنتخب الإيطالي من انتزاع بطاقة التأهل للنسخة القادمة للمونديال بعد فشله في اجتياز التصفيات الأوروبية على يد السويد في الملحق الأوروبي.
فيما تشارك إنجلترا في بطولة كأس العالم وتلعب في المجموعة السابعة بجانب بلجيكا وبنما وتونس. 

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