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بالصور..«شفيق» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

بالفيديو..

"أديب" يوجه أغرب سؤال لـ"شفيق" بشأن الانتخابات

الحياة السياسية

أديب وشفيق
أديب وشفيق

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب، على إدلاء الفريق أحمد شفيق، بصوته في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "شكرًا الفريق أحمد شفيق".
وقال "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، إن ظهور "شفيق" في الانتخابات الرئاسية كان مفاجئة، غير متوقعة، مضيفًا أن الفريق شفيق أحد ابناء القوات المسلحة المحترمين.
وتسائل "أديب": "يا ترى الفريق أحمد شفيق أعطى صوته الانتخابي لمين".



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