عمرو أديب: "احنا أمام أغرب انتخابات في العالم"

28 مارس 2018 - 12:23 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يتردد أن نسبة الإقبال في اليوم الثاني للانتخابات أفضل من نسبة الإقبال في اليوم الأول.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر بها أغرب انتخابات في العالم، مضيفًا: "عندنا 2 مرشحين محدش فيهم بيقول للمواطنين اختارني.. دي حاجة جديدة لانج".

