"رويترز" تكشف معلومة هامة عن زعيم كوريا

28 مارس 2018 - 12:38 ص

ذكر مصدر مطلع وتقارير إعلامية أجنبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون كان ضمن وفد أحيط بالسرية وصل إلى بكين بالقطار أمس الاثنين وغادرها الثلاثاء.



ولم تعلن كوريا الشمالية أو الصين عن الزيارة التي يلفها الغموض والتي ستكون أول رحلة خارجية معروفة يقوم بها كيم منذ تقلده السلطة في 2011.



وذكرت صحيفة هانكيوره اليسارية الكورية الجنوبية أن كيم توجه إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد ظهر أمس الاثنين قبل أن يغادر اليوم الثلاثاء إلى "وجهة ثالثة" قد تكون في الصين. ولم تورد الصحيفة مصادر معينة.



ونقلت صحيفة تشوسون إلبو الكورية الجنوبية المحافظة عن مسؤول بارز بالمخابرات لم تنشر اسمه قوله إن الوفد ضم كيم وإنه غادر عائدا إلى كوريا الشمالية. ومن المقرر أن يعقد كيم قمتين منفصلتين مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويقول محللون إن زيارة بكين قد تكون تجهيزا لهاتين القمتين.



وبكين أوثق حلفاء الدولة المعزولة، لكن علاقتهما توترت جراء سعي كوريا الشمالية لحيازة أسلحة نووية ومساندة الصين لعقوبات دولية صارمة ردا على ذلك.



وتفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية الرد على سؤال بشأن ما إذا كان كيم وشقيقته أو بعض من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين الآخرين يزورون البلاد.



وقالت المتحدثة هوا تشون ينغ في إفادة يومية "في الوقت الراهن لست على علم بالموقف الذي تذكرونه. إذا كانت هناك أنباء سنعلنها".



وقالت مصادر دبلوماسية في الصين إن مسؤولا كوريا شماليا بارزا يزور البلاد لكنها قالت إنها لا تعرف بالتحديد من هو.



وكانت وكالة بلومبرج للأنباء نقلت عن ثلاثة مصادر لم تسمها قولها في وقت متأخر مساء أمس الاثنين إن كيم يزور بكين فيما يعتقد أنها أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة عام 2011.

