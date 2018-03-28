رفعت: هذا هو السبب الحقيقي وراء تصويت شفيق
"فرحات" يوجه تساؤلات نارية للنظام
مصطفى بكري: "هذا ما فعلناه مع محمد مرسي"
"أديب" يوجه أغرب سؤال لـ"شفيق" بشأن الانتخابات
أول تعليق لـ"صلاح" بعد الهزيمة من اليونان
تصريحات سودانية مثيرة بشأن سد النهضة
تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة "العاق وليد الشريف"
«كبار السن» أضاعوا مستقبل مصر
«العاق وليد الشريف» يظهر ويدلي بصوته لـ«السيسي»
مراسلون أجانب: الأقباط الأكثر تصويتًا بالانتخابات
المصريون ـ متابعات
شروق
فجر
04:30
05:54
ظهر
12:05
عصر
15:36
مغرب
18:16
عشاء
19:46