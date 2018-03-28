زعيم كوريا يؤكد الاستعداد لعقد قمة مع أمريكا

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زعيم كوريا الشمالية وترامب
زعيم كوريا الشمالية وترامب

المصريون ووكالات

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قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الأربعاء، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أكد خلال محادثات أجراها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين، استعداد بيونغ يانغ لعقد قمة مع واشنطن.
ونقلت «شينخوا»، عن كيم قوله خلال زيارة له إلى الصين انتهت الأربعاء، «أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مستعدة لاجراء حوار مع الولايات المتحدة وعقد قمة بين البلدين».
وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن كيم عرض لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن بيونغ يانغ لم تؤكد أو تنفِ رسميا القمة المقترحة.

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