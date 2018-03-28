رفعت: هذا هو السبب الحقيقي وراء تصويت شفيق

28 مارس 2018 - 05:35 ص

كشف الدكتور خالد رفعت صالح - رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية - عن السبب الحقيقي وراء تصويت الفريق أحمد شفيق في الانتخابات ، مؤكدًا أن السبب هو إدراكه للخطر الذي يمر به الوطن .



وقال "صالح" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "الإخوان طلعوا إشاعة إن شفيق محتجز ... وكمان إشاعة اتقتل .. ولكنه ظهر بنفسه ونزل انتخب ... رغم كل هجومى السابق عليه ... تحية من القلب للفريق شفيق الذى يدرك تماما المخاطر التى يمر بها الوطن ... عزيزى الفلول المقاطع .. لن تكون فلول أكتر من شفيق" حسب تعبيره"

