» شاهد .. عادل إمام يتهكم على ضعف الإقبال على الانتخابات

28 مارس 2018 - 06:51 ص

أظهر مقطع فيديو متداول قيام الفنان الكبير عادل إمام بالتهكم والسخرية على قلة عدد الحضور في لجنته الانتخابية .



ومازح "إمام" في الفيديو الذي بثته "فيتو" الموظفة المسؤولة عن التصويت مؤكدًا أن السبب في سمنتها هو تناولها للمحشي والمكرونة ، بينما سخرت هي الأخرى مؤكدة أن السبب في سمنتها هو مشاهدتها الدائمة لمسرحياته .



وتساءل "إمام" : "هو مفيش حد غيري هنا ولا ايه؟ " .. وهو ما جعل الموظفة تستفسر عن سؤاله ، قبل أن يرد "لا مفيش حاجة".



