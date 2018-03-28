» غوتريس يدعو لإحالة "بشار" و زمرته للجنائية الدولية

28 مارس 2018 - 07:02 ص

شدد أنطونيو غوتريس - الأمين العام للأمم المتحدة - على ضرورة إحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية ، وذلك لمحاسبة المسؤولين السوريين عما يعانيه الشعب منذ عام 2011 .



وأكد غوتيرس في تقرير بشأن تنفيذ القرار 2401 المتعلق بوقف القتال في سوريا على ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة بسوريا، معتبرا أنه أمر جوهري لتحقيق السلام.

كما اعتبر غوتيرس أن هدف أعضاء مجلس الأمن يجب أن يكون التخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري وإنهائها، وأكد الأمين العام أن هناك دولا أعضاء وأطرافا في النزاع السوري مسؤولة عن ازدياد عدد القتلى المدنيين والدمار في سوريا.