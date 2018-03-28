  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر07:56 ص
بحث متقدم
الانتخابات

خبير مؤيد للسيسي: نعم الإقبال ضعيف .. وهذا هو السر

السيسي وترامب

اندبندنت: هل سيهنئ ترامب السيسي على فوزه بـ 97%‎؟

شفيق

رفعت: هذا هو السبب الحقيقي وراء تصويت شفيق

فرحات

"فرحات" يوجه تساؤلات نارية للنظام

النائب مصطفى بكري

مصطفى بكري: "هذا ما فعلناه مع محمد مرسي"

أديب وشفيق

"أديب" يوجه أغرب سؤال لـ"شفيق" بشأن الانتخابات

محمد صلاح

أول تعليق لـ"صلاح" بعد الهزيمة من اليونان

وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور،

تصريحات سودانية مثيرة بشأن سد النهضة

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة "العاق وليد الشريف"

كبار السن فى الانتخابات

«كبار السن» أضاعوا مستقبل مصر

بالمغرب

فيديو صدم كل من رآه .. شاب يغتصب فتاة وسط الشارع

عرب وعالم

صورة من المقطع الصادم
صورة من المقطع الصادم

متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد..ماذا فعل هذا الشاب لينقذ سيارة من حريق هائل؟

#

شاهد.. رد فعل غريب من شاب على حريق سيارة بالشارع

#

فيديو..خبيرة مكياج تزين وجوه النساء بقدمها

#

بالفيديو.. حادث مروع ينهي حياة شاب حاول عبور الطريق

شاب يغتصب فتاة بالمغرب

واش معندكش أخت

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب في أوساط الشعب المغربي ، إذ أظهر الفيديو قيام شاب مغربي بمحاولة اغتصاب فتاة قاصر وسط الشارع فضلًا عن محاولة تجريدها من ملابسها .

وظهر في الفيديو الشاب وهو يحاول نزع ثياب الفتاة ويقوم بتلمسها بطريقة غير أخلاقية في مناطق حساسة بجسدها، رغم توسلاتها له بتركها وشأنها، حيث ردّدت على مسامعه عبارة "واش معندكش أختك، واش تبغي يدير فيها واحد هكّا" (أليس لديك أخت، هل تريد لأحد أن يفعل بأختك هكذا)، غير أنّه لم يكترث لصراخها واستمر في تجريدها من ملابسها بالقوّة، في حين اكتفى صديقه بتوثيق المشهد.

وانتهى الفيديو، الذي لم يتم تحديد مكان تصويره إلى الآن، عندما طلبت منه الفتاة التي حاولت الدفاع عن نفسها، التوقف للحديث قصد التوصل إلى تسوية.

وأثار هذا الفيديو غضبا عارما واستياء بين نشطاء مواقع التواصل، وتداولوا صور المتّهم مطالبين بالتحقيق معه ومعاقبته، كما انتشر هاشتاغ #واش_معندكش_أختك، بشكل واسع على الشبكات الاجتماعية.

وبعد انتشار الفيديو، استحضر المغاربة حادثة محاولة #الاغتصاب_الجماعي التي تعرضت لها فتاة مختلّة عقليا في حافلة نقل عمومي من قبل مجموعة من الشباب الذين قاموا بتوثيق جريمتهم على شريط فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، شهر أغسطس الماضي.

وبرّر عبد العالي الرامي رئيس جمعية منتدى الطفولة، في تدوينة على صفحته، استمرار هذه الحوادث المشابهة إلى غياب وسائل الردع، وحصول الجناة على عقوبات مخففّة لجرائم فظيعة، بينما دعا الناشط ياسين هدّاري إلى ضرورة "الضرب من حديد في وجه هؤلاء الوحوش الآدمية ليكونوا عبرة لغيرهم".

وتعتذر "المصريون" عن نشر الفيديو ، نظرًا لما ورد فيه من مشاهد صادمة ولا أخلاقية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا ظهر التوتر في اليوم الثاني للانتخابات ؟!

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» طرد مذيع سوري لأنه ترحم فنانة شتمت بشار الأسد
» فيديو صدم كل من رآه .. شاب يغتصب فتاة وسط الشارع
» غوتريس يدعو لإحالة "بشار" و زمرته للجنائية الدولية
» شاهد .. عادل إمام يتهكم على ضعف الإقبال على الانتخابات
» شاهد .. صور صادمة لرئيس البرلمان الإيطالي
» دير شبيجل: مصر تعيش فوضى سياسية واقتصادية غير مسبوقة
» وزير الدفاع الأمريكي: كدنا نشتبك مع روسيا بسوريا
» "أبوشقة" يكشف معلومة هامة بشأن انتخابات 2022
» مفاجأة.. ريال مدريد يتراجع عن ضم «صلاح»
» فيديو.. إسبانيا تكتسح الأرجنتين بـ"نصف دستة"
» ماذا قال "شفيق" بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

موفق - 12 %
غير موفق - 44 %
لا أهتم - 44 %
اجمالى المصوتين:1222

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018