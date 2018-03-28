» اكتشاف عضو جديد بجسم الإنسان .. هذه وظيفته

28 مارس 2018 - 08:25 ص

استطاع علماء اكتشاف عضوًا جديدًا في جسد الإنسان والذي يُعتقد أنه أكبر عضو مكتشف حتى الآن ولها ميزات كبرى .



العضو الجديد هو عبارة عن شبكة من القنوات في النسيج الضام الذي يحيط بأعضاء الجسم، وتقوم بحماية الأعضاء من الصدمات الخارجية أو حدوث ضرر بها عند الحركة.

ورأى العلماء أن هذه القنوات المليئة بالسوائل لها خصائصها وهيئتها الخاصة، التي تجعلها ترتقي لأن تكون عضوا.

وقال نيل ثييس أستاذ علم الأمراض الذي شارك في إعداد الدراسة إن هذا العضو أكبر من الجلد الذي يحتوي على حوالي 16 في المئة من كتلة الجسم، إذ إن العضو الجديد يعادل حجمه حوالي 20 في المئة من حجم الجسم.

لكن العلماء يرون أيضا أن هذه القنوات ربما تكون سببا لانتشار السرطان في الجسم، إذ إنها تشجع الخلايا السرطانية على ترك الأنسجة التي نشأت بها لتتسرب إلى هذه القنوات.