أمين يكشف حقيقة فرض غرامات مالية على الممتنعين عن التصويت

28 مارس 2018 - 09:09 ص

نفى محمد أمين, الكاتب الصحفى, توقيع غرامات مالية على الممتنعين عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية, مشيرًا إلى أن كل من أدلى بصوته فى الانتخابات فعل ذلك بدون ضغوط قانونية, بل خرجوا بحريتهم وانتخبوا بحريتهم الكاملة فى شكل ظهير سياسي لم يشأ الرئيس عبد الفتاح السيسي تكوينه.

وأضاف أمين خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "الظهير السياسي", أن هناك مخاوف من عدم خروج الجماهير سواء لأن المعركة محسومة لأنها بلا منافسة، أو لأن الدعاية السوداء أجهزت عليها ولكن الجماهير خرجت وغنت ورقصت وقدمت لمسة مصرية للانتخابات الرئاسية.

وأشار الكاتب الصحفى إلى أن الأغانى الوطنية كلها قديمة قائلا: "ركبت سيارتى ومضيت فى الشوارع.. أتابع سير الانتخابات.. كانت الأغانى التى تذيعها محطات الإذاعة قديمة منذ أم كلثوم وعبد الحليم وفريد الأطرش.. وكلها أغان وطنية حماسية تشجع المواطنين على التصويت.. أو تتحدث فى المطلق عن مصر.. وليس هناك أغان تلفت نظرك منذ 25 يناير حتى الآن".