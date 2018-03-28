البنوك الأعلى سعرا للدولار

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 28 مارس في البنوك.

وسجل سعر الدولار  17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع في بنك القاهرة، وبمصرف أبو ظبي الإسلامي 17.62 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، وهي نفس أسعاره الصباحية.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع، والبنك التجاري الدولي 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وبلغ في بنوك الإسكندرية وكريدي أجريكول وقناة السويس والبركة، 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.


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