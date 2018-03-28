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اصطدام طائرتين قبل مغادرة أرض المطار

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وكالات

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وقع في السعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء حادث تصادم في مطار تل أبيب بين طائرتين الأولي إسرائيلية تابعة لخطوط "العال" والثانية ألمانية تابعة لشركة "جيرمانيا" للطيران.

وبدأت الواقعة عندما كانت تسير الطائرة الألمانية إلى الوراء عند خروجها أرض المطار واصطدمت بالطائرة الإسرائيلية دون أن يؤدي ذلك الى سقوط جرحى، بحسب ما أفادت مصادر ملاحية.

وقالت مصادر أن ذيل طائرة الإيرباص الألماني اصطدمت بطائرة البوينج الإسرائيلية المتوقفة قربها ما ألحق بعض الأضرار بالطائرتين لكن دون أن يصاب أي من الركاب بجروح.

وفتحت السلطات الملاحية تحقيقا حول الحادث، بحسب المصادر نفسها دون إعطاء تفاصيل.


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