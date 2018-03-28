الشوبكى: 4 أسباب وراء غياب السياسة عن الدولة

28 مارس 2018 - 09:32 ص

حدد الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الأسباب التى أدت إلى غياب السياسة عن الوضع الحالى ,مشيرا إلى أن الرئيس السيسى قالها صراحة إن الديمقراطية لن تكون قبل 25 عاما، وإنه ليس سياسياً، ويرغب أن ينجز ويبنى ويستكمل مشاريعه القومية دون ضجيج السياسة وإزعاج السياسيين.

وأضاف الشوبكى خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان " الطلب على السياسة " , أن من أسباب تراجع السياسة أيضا , تعامل الناس بحياد ولا مبالاة مع كل الإجراءات التى اتخذت بحق كل من طرح نفسه للمنافسة فى انتخابات الرئاسة، ولم يهتم الناس كثيرا بالأمر وكأنه لا يعنيهم ولا يخصهم، بصرف النظر عن القيود المفروضة التى تمنع التظاهر لا الاهتمام.

وأرجع الشوبكى عدم وجود منافسين فى الانتخابات بسبب تراجع المشاركة السياسية، قائلا :"المشاركة الواسعة للناس فى أى عملية انتخابية تتطلب منافسة بين برامج وشخصيات ومدارس فكرية وسياسية مختلفة، وهو ما غاب عن هذه الانتخابات، وهذا ما قد يفسر لنا استخدام الدولة لخطاب وأدوات غير سياسية لدفع الناس للمشاركة فى انتخابات ".

وتابع مرددا:" صحيح أن مصر تعانى من مشاكل الإرهاب، ولكنها تعانى أيضا من مشكلات سوء أداء وانعدام كفاءة وغياب دولة القانون والعدالة، وهى كلها أمور تعطل مسيرة التنمية الاقتصادية قبل السياسية ".