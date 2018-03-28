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إطلاق نار على موكب الرئيس السابق

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لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

وكالات

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أطلق مسلحين الأعيرة النارية تجاه موكب الرئيس البرازيلي السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، دون وقوع إصابات بين أفراد الموكب.

وقال الرئيس البرازيلي السابق في تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعرض موكب الرئيس السابق لولا، لثلاث طلقات، عندما كان في طريقه بين مدينتي كويداس دو إيجواسو ولارانجيراس دو سول في جنوبي البلاد دون حراسة من الشرطة. أصابت الطلقات حافلتين، لكن لم يصب أحد.
وفي تغريدة لاحقة، نُقل عن لولا قوله: ما أراه الآن، هو تقريبا صعود النازية. وإذا ظنوا أن ذلك سيخيفنا فإنهم مخطئون.


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