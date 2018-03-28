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رصدت غرفة عمليات الداخلية، هدوء الحالة الأمنية فى الساعات الأولى من الانتخابات الرئاسية، بيومها الثالث على مستوى الجمهورية، وشهد محيط اللجان الانتخابية حشود كبيرة من المواطنين، الذين حرصوا على الزحف نحو اللجان مبكرًا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمرقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالاً كثيفًا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى


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