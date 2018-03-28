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الجندى لـ"الشباب": "انزل شارك أخوك واقف على خط النار"

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طالب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، الشباب المصري بالمشاركة في انتخابات الرئاسة، قائلا: "أخوك واقف على خط النار.. انزل وشارك دي فرصتك".

وأضاف الجندي خلال  لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أن دور الشعب في الحرب على الإرهاب لا يقل عن دور الجيش، وتابع: وهو يناشد الشباب بالمشاركة،  قائلا: "إنتوا مع بعض مش حلوين، انزلوا وشاركوا دي فرصتكوا، ترشحوا في المحليات المقبلة، لديكم ثورة ودستور، شاركوا بسبب الشهيد".

وأعرب  عضو مجلس النواب عن أمنيته في مشاركة المواطنين بكثافة، اليوم الأربعاء، في انتخابات الرئاسة، مستكملاً: "لابد أن نحتفل اليوم ونرسل رسالة للعالم بأنه لا أحد يقترب من مياهنا وحدودنا، مصر الدولة الوحيدة التي بها أكثر من 4 ملايين لاجئ ولا توجد بها خيمة واحدة، السوريون والعراقيون يعيشون وسط المصريين في القرى".

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، حتى التاسعة مساء اليوم الأربعاء.


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