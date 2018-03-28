الداخلية: انتظام الحركات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية

28 مارس 2018 - 09:49 ص

أكدت غرفة وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، انتظام الخدمات الأمنية، بمحيط اللجان على مستوى الجمهورية لليوم الثالث والأخير في انتخابات الرئاسة.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمرقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالاً كثيفًا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.