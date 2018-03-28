الابن "العاق" ينهى الجدل حول يافطة الرئيس

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الابن العاق

علق وليد الشريف والمعروف باسم "العاق" نسبة ليافطة تأييد الرئيس للسيسي لفترة رئاسية ثانية، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ يومين، قائلًا: "أنا شاركت في الانتخابات الرئاسية، واختارت الرئيس عبد الفتاح السيسي"

وأضاف "الشريف"، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، "يا إخوانا أقسم بالله انتخبت السيسي، خلي الناس تتهد بقى، ودا كان هزار وانتوا كبرتوا الدنيا منك لله يا ابن عمي".

وكشف وليد تفاصيل هذه الصورة، قائلًا: "ابن عمي لقى صورة على جوجل يعني ملهاش حق ملكية، وكان هزار بينا وبين أصحابنا، خليكوا في حياتكوا في شغلكوا في المذاكرة، الإعلام اللي عمال يكلمني على الفيس ويرن عليا، الموضوع انتو ادتوه أكبر من حجمه وبردو انتخبت السيسي".

وكانت يافطة معلقة تاييدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي كتب عليها "عائلة الشريف للرئيس  السيسي ما عدا العاق وليد الشريف"  ما ثارت السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي خال الساعات الماضية.


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