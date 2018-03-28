مواطنة تطلق زغرودة على الهواء فرحًا بـ"الرئاسية"

28 مارس 2018 - 09:55 ص

أطلقت مواطنة تدعى بسنت، زغرودة على الهواء، تعبيرًا عن فرحها بمصر، قائلة: "إحنا في عُرس ديمقراطي".

وأضافت "بسنت"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز" مع الإعلامية أسماء مصطفى، اليوم الأربعاء، أنها ليس لها حق الانتخاب لصغر عمرها، مشيرة إلى أنها مرت على المراكز الانتخابية بالأمس واليوم لتوزيع الأعلام و"البونبوني".

وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها في تمام الساعة التاسعة من صباح الاثنين، أمام المواطنين؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية، وسط تكثيف أمني.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون في 13 ألفا و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.