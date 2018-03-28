ذبح سائق وإلقاء جثته فى مصرف

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البحيرة

قتل سائق

ذبح سائق

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة على جثة "سائق توك توك" ملقاة فى مصرف صرف بقرية القومبانية.

وردت معلومات للواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، يفيد بالعثور على جثة فى العقد الرابع من العمر ملقاة بمصرف صرف بدائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة كفر لمكان الواقعة وتبين العثور على جثة طه .خ .م 32 سنة سائق "توك توك" وبه جرح قطعى نافذ بالرقبة وخمس طعنات متفرقة بالجسم وانتقل فريق من النيابة العامة وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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