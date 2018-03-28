تصريح صادم من "الإبراشى" عن رقص الناخبات

28 مارس 2018 - 09:59 ص

استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، سخرية البعض من مشاهد الرقص الموجودة أمام اللجان الانتخابية، قائلاً: "مشاهد الرقص اللي بيستهينوا بها هي عبارة عن تقليد مصري خاص بالبهجة والفرحة، الناس تعمل كده في أفراح أولادها".

وأضاف "الإبراشي" خلال برنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم "، أن المواطنين يعيشون حاليًا حالة من الفرحة الوطنية لأن جميع مؤسسات الدولة تكتمل بانتخاب الرئيس.

وتابع الإبراشي قائلاً: "كما أن كبار السن كانوا البطل الأساسي في المشهد الانتخابي حيث تحدوا كل الصعاب التي تواجهم من آلالام بسبب الانتقال وأمراض الشيخوخة وصمموا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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