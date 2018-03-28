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اقتصادى: مستثمرون جدد للسوق المصرى بعد الانتخابات الرئاسية

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الخبير الاقتصادي خالد الشافعي
الخبير الاقتصادي خالد الشافعي

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قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن هناك عدة تأثيرات للانتخابات الرئاسية أو الأوضاع السياسية بصفة عامة على الاقتصاد وفى الوقت الحالى فهناك عملية ترقب من مستثمرين يحاولون الدخول إلى السوق المصري لكن يؤجلون قرارهم فى انتظار ما تسفر الانتخابات الرئاسية فى مصر.

وأضاف الشافعي في تصريحات صحفية: "نتوقع دخولهم للاستثمار فى مصر بعد الانتخابات لأنها بكل بساطة ستؤدى إلى مزيد من الاستقرار السياسى والأمني ومن ثم ينعكس ذلك على مساعٍ الحكومة ممثلة فى المجموعة الاقتصادية فى استقطاب مستثمرين جدد فى القطاعات الاقتصادية المختلفة فى الفترة المقبلة"..

وأشار الشافعى إلى أن هناك نقطة فى غاية الأهمية وهى ضرورة النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لأن المشاركة تنعكس على الاقتصاد لأنه كما ذكرنا بأن الاستقرار السياسى يؤدى بالتبعية للاستقرار الاقتصادى ودعوات عدم المشاركة فى الانتخابات لابد من مواجهتها وبقوة

ولفت إلى أن دعوات مقاطعة الانتخابات تتوقف على مدي انتشارها وصداها فى خارج مصر وكان الرد الأبرز على هذه الدعوات بحجم المشاركة القوى فى الانتخابات بالخارج وكذلك حجم المشاركة خلال اليومين الماضيين.

 


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