حملات مرورية مكثفة لرصد المخالفات

28 مارس 2018 - 10:00 ص

وجهت الأجهزة الأمنية عدة حملات مرورية موسعة، لرصد المخالفات وضبط الشارع المروري لمرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.

وأسفرت الحملة عن رفع 14 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خلال 24 ساعة خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 7 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات .

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة على حدة.