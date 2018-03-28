خبير: الإرهاب لن يمنعننا من أداء واجبنا نحو الوطن

28 مارس 2018 - 10:05 ص

أكد الدكتور عبد الرحيم عميرة، خبير التنمية البشرية وأحد أبناء قبائل سيناء، أن الانتخابات الرئاسية تتم بصورة طبيعية فى محافظة شمال سيناء، والمواطن السيناوي يشارك ليعطي صوته لمصر حتى تستقر وتتقدم وتستطيع الدولة أن تعيد تنمية سيناء وتعمل على دحر الإرهاب بها.

وأضاف "عميرة" خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع عبر فضائية الغد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بالمليارات بتعمير وتنمية سيناء ونأمل بعد انتهاء العرس والفرح في الانتخابات، والأسر كلها في شبه فرح للتصويت فى الانتخابات من كبار السن والفتيات وكذلك المرأة السيناوية.

وتابع خبير التنمية البشرية، جميع الأماكن فى شمال وجنوب سيناء بها لجان انتخابية وتجري بشكل طبيعي، لافتا إلى أن الإرهاب لن يمنعننا من أداء واجبنا نحو الوطن.