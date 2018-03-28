عماد الدين حسين: الانتخابات الحالية أساءت للسلطة

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الانتخابات الرئاسية

عماد الدين حسين

الاصلاح السياسي

التلعيم

قال عماد الدين حسين, الكاتب الصحفى, إن التصويت حق وواجب على كل مواطن يصوت لهذا أو لذاك، أو يبطل صوته, لكن التفكير بالطريقة الاستقطابية أى الحصول على كل شىء أو لا شىء لم ينفعنا بشىء، وأغلب الظن أنه لن ينفعنا.

وأضاف حسين خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "حوار مع ناخب مسن", أن المقاطعة فى مصر لا تفيد، لسبب أنه لا توجد قوى سياسية منظمة ومؤثرة تستطيع توجيه الناس للمشاركة أو المقاطعة, لو أن هناك هذه القوى أو الجماعات فكان ينبغى عليها أولاً أن ترشح شخصا ليفوز أو لينافس.

وتابع الكاتب الصحفى: "الانتخابات الرئاسية  الحالية  ليست مثالية, لأنها تفتقد للمنافسة تمامًا، والطريقة التى تمت بها أساءت للنظام السياسى أكثر مما أفادته،  كما أن المعارضة فشلت أيضًا فى الاستعداد لها من البداية، وتتحجج بأن الحكومة تحاصرها ولا تسمح لها بالحركة أو حتى التنفس.

وقال: "نتمنى أن نجد طريقًا نخرج به من هذه الشرنقة، ولابد من التفكير فى الإصلاح السياسى بأى شكل من الأشكال بحيث يمكن إشراك أكبر قدر من المواطنين فى العملية السياسية، ليس فقط لكى نقضى على العنف والإرهاب والتطرف، ولكن أيضا لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، والبدء فى مواجهة أصعب مشكلة تواجه مصر وهى إصلاح التعليم ".

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