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يجوز تعديل مدة الرئاسة فى الدستور بشرط

الحياة السياسية

محمد حامد الجمل وزير الدولة الاسبق 10/5/2017
المستشار محمد حامد الجمل

محمد الخرو

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البرلمان

الدستور

محمد حامد الجمل

رئيس مجلس الدولة الأسبق

دعوات سياسية خرجت مؤخرا للمطالبة بتعديل الدستور لتمديد فترة رئاسة الجمهورية واختلفت الآراء حول هذا الأمر فالبعض يري أنه يمكن التعديل والبعض يرى أنه هذا التعديل مرفوض بكل الطرق.

ومن هنا قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق هذه الدعوات ليست حديثة لكنها انطلقت منذ عدة شهور تم التقدم بها من بعض البرلمانيين، لكن لابد وان تكون المدة مناسبة بين الرئاسة والبرلمان وبالتالي يجب أن لا تزيد عن هذا الحد المقرر.

وأضاف "الجمل" في تصريح لـ"المصريون": هذا الطلب غير مستقيم وفي معظم دول العالم الديمقراطية تكون المدة البرلمانية مماثلة للمدة الرئاسية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست لصالح الديمقراطية.

وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أنه لا يوجد مصلحة قوية معترف بها في عملية تغيير المدة بين الرئاسة والبرلمان أو زيادة الفترة الديمقراطية.

وأوضح أن دولة الصين عندما أرادت تطبيق أمر خاص بالرئاسة وهو تمديد مدة الرئيس لفترة غير محدودة، جاء لأنها دولة لها طبيعة خاصة فهي تعتمد على النظام الشيوعي والديمقراطية فيها شيوعية فهي مرتبطة بديمقراطيتها.

واختتم قائلا: "يجوز تعديل بعض أحكام الدستور المصري لكن بشروط أن يكون هذا التعديل مطلب شعبي أو بأغلبية برلمانية، لكن المطلب الشخصي لا يعني شئ حتى وان كان من قيادي في الدولة لأنه يعبر عن شخصه وليس عن عامة الشعب.

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