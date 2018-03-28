  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:50 ص
بحث متقدم
بالصور.. شوبير يظهر في تدريبات الأهلي

رسالة صادمة من "شوبير" لجهاز الفراعنة

شومان

"شومان" لـ"المصريون": بعض الفنانين جهلة سياسيًا

أبو العلا ماضي

ماضي يرفض عرضا مغريا خشية شماتة الإخوان

الرئيس السيسي

رسالة مؤلمة لـ"السيسى" من داخل صناديق الاقتراع

صورة الخبر

"السيسى" حاكم "مقدس" عند المصريين

ابراهيم السيد

مواطن عن تصويته بـ"الخمسة": "عشان ما نبقاش سوريا"

كوبر

إصابة "كوبر" بأزمة صحية

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: الانتخابات الحالية أساءت للسلطة

محمد حامد الجمل وزير الدولة الاسبق 10/5/2017

يجوز تعديل مدة الرئاسة فى الدستور بشرط

محمد صلاح

أول تعليق من صلاح على هزيمة الفراعنة

برعاية الإمام الأكبر..

مؤتمر تربية الأزهر يناقش التحديات التعليمية وتجديد الخطاب الديني

الحياة السياسية

م
م

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

«موسى»: هذه حقيقة مطالبتي بإلغاء جامعة الأزهر

#

انطلاق فعاليات «نصرة القدس» برعاية الأزهر

#

الأربعاء.. انطلاق مؤتمر الأزهر لنصرة القدس بمشاركة عالمية

#

وزير الأوقاف: الخطاب الديني ليس بمعزل عن الخطاب القضائي

التعليم

شيخ الأزهر

أحمد الطيب

الأزهر

التجديد الديني

يعقد في الثاني والثالث من أبريل عام 2018، مؤتمر تربية الأزهر بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر والذي يناقش التحديات التعليمية وتجديد الخطاب الديني،

ويعقد المؤتمر تحت عنوان "التعليم وتحديات القرن الواحد والعشرين، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عباس شومان، ورئيس جامعة الأزهر ورئيس شرف المؤتمر الدكتور محمد حسين المحرصاوي، ونائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث الدكتور طارق سلمان، ونواب رئيس الجامعة.

وقد صرح الدكتور حشمت عبد الحكم فراج، عميد كلية التربية جامعة الأزهر ورئيس المؤتمر، أن هذا المؤتمر، يأتي في إطار إستراتيجية الدولة لتطوير التعليم والبحث العلمي، وينطلق أيضا من إستراتيجية تطوير الأزهر الشريف ومؤسساته المختلفة التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مؤخرا، حيث يستهدف تشخيص واقع التعليم الجامعي فكرياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وأخلاقيا.  

وقد يتناول المحور الأول من المؤتمر، "تطوير برامج التعليم الجامعي، وأيضا برامج الدراسات العليا، وبرامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، في إطار التوجهات الدولية والمرجعية في تعلم اللغات .

ويتناول المحور الثاني، "التعليم الجامعي والتحديات الثقافية، من خلال دراسة مخاطر الغزو الثقافي في المجتمعات العربية والإسلامية، ودور الجامعات في تجديد الخطاب الثقافي والديني، وترسيخ منظومة القيم .

كما يتناول المحور الثالث: التعليم الجامعي والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومن أهمها دور الجامعة في التنمية المهنية، والتنمية المستدامة، واقتصاديات التعليم الجامعي، التعليم الجامعي والتوجهات الاجتماعية . أما المحور الرابع فتم تخصيصه لدور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في التعليم الجامعي، ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها في التعليم الجامعي، وأيضا مستقبل الجامعات والمكتبات الرقمية، والإدارة الرقمية، التعليم الرقمي .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا ظهر التوتر في اليوم الثاني للانتخابات ؟!

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يرتفع مجددًا في الأسواق
» محافظ المنيا: انتظام جميع اللجان والمقرات الانتخابية في اليوم الثالث
» شاهد.. المباريات الودية المقبلة ومواعيدها للمنتخب الوطني
» أول تعليق من حياة الدرديري حول ظهورها على "الفراعين"
» رد ناري من سما المصري عن رقص الناخبات
» هدوء تام في لجان مصر الجديدة
» كلاب تأكل جثة شاب ملقاة في الشارع بأكتوبر
» مؤتمر تربية الأزهر يناقش التحديات التعليمية وتجديد الخطاب الديني
» إطلاق نار على موكب الرئيس السابق
» بالفيديو..الهوس "الجنسي" يطارد طالبات الثانوية
» طقس اليوم غير مستقر والعظمى تسجل 35 درجة

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018