» مؤتمر تربية الأزهر يناقش التحديات التعليمية وتجديد الخطاب الديني

28 مارس 2018 - 10:08 ص

يعقد في الثاني والثالث من أبريل عام 2018، مؤتمر تربية الأزهر بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر والذي يناقش التحديات التعليمية وتجديد الخطاب الديني،

ويعقد المؤتمر تحت عنوان "التعليم وتحديات القرن الواحد والعشرين، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عباس شومان، ورئيس جامعة الأزهر ورئيس شرف المؤتمر الدكتور محمد حسين المحرصاوي، ونائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث الدكتور طارق سلمان، ونواب رئيس الجامعة.

وقد صرح الدكتور حشمت عبد الحكم فراج، عميد كلية التربية جامعة الأزهر ورئيس المؤتمر، أن هذا المؤتمر، يأتي في إطار إستراتيجية الدولة لتطوير التعليم والبحث العلمي، وينطلق أيضا من إستراتيجية تطوير الأزهر الشريف ومؤسساته المختلفة التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مؤخرا، حيث يستهدف تشخيص واقع التعليم الجامعي فكرياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وأخلاقيا.

وقد يتناول المحور الأول من المؤتمر، "تطوير برامج التعليم الجامعي، وأيضا برامج الدراسات العليا، وبرامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، في إطار التوجهات الدولية والمرجعية في تعلم اللغات .

ويتناول المحور الثاني، "التعليم الجامعي والتحديات الثقافية، من خلال دراسة مخاطر الغزو الثقافي في المجتمعات العربية والإسلامية، ودور الجامعات في تجديد الخطاب الثقافي والديني، وترسيخ منظومة القيم .

كما يتناول المحور الثالث: التعليم الجامعي والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومن أهمها دور الجامعة في التنمية المهنية، والتنمية المستدامة، واقتصاديات التعليم الجامعي، التعليم الجامعي والتوجهات الاجتماعية . أما المحور الرابع فتم تخصيصه لدور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في التعليم الجامعي، ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها في التعليم الجامعي، وأيضا مستقبل الجامعات والمكتبات الرقمية، والإدارة الرقمية، التعليم الرقمي .