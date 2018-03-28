قرار مهم من الصحة للمرضي في ثالث أيام الانتخابات

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بسمة وهبة

استجاب الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، لمناشدة الإعلامية بسمة وهبة لوزارة الصحة بإقامة لجان انتخابية للمرضى بالمستشفيات.

 وقال"وديع"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": سنتكفل بنقل وعودة المرضى من المستشفيات لـ اللجان الانتخابية تحت إشراف الأطباء".

 وأضاف مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة ، خدمة عظيمة للدولة وتؤكد على الولاء والوطنية في العرس الديمقراطي الذي نشهده".


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