معلومات صادمة عن حباية "السعادة الزوجية"

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وكالات

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أعراض

الفياجرا

أضرار

الحباية الزرقاء

الضعف الجنسية

نصح خبراء في مجال الصحة في بريطانيا،  بشراء حبات "فياغرا كونكت" لعلاج مشكلة الضعف الجنسي لدي الرجال، وهي مشكلة يعتقد أن واحدا من بين كل خمسة رجال بالغين يعاني منها، أو ما يعادل 4.3 مليون رجل في بريطانيا.

الخبراء قالوا إن تلك الحباية مثل أي دواء آخر قد يكون لها أعراض جانبية، ويجب ألا يساء استخدامها، لكن ماذا يجب أن يفكر فيه الرجال قبل شراء الفياغرا، وتجربة حبات قليلة منها؟

من يمكنه استخدامها؟

يجب أن يستخدم الفياغرا الرجال، الذين يعانون من الضعف الجنسي فقط.

لا يمكن لمن هم دون سن الثامنة عشرة أن يشتروا حبات الفياغرا، لكن يمكن للنساء شراؤها نيابة عن شركائهن، إذا رأى الصيدلي ذلك.

آثار تلك الحباية لم تكن تلائم كل الرجال  في ككثير من الحالات، فالدواء سيريح الأوعية الدموية في القضيب، للمساعدة على تدفق الدم، ما سيؤدي إلى الانتصاب استجابة للمحفزات الجنسية.

يمكن أن تؤخذ الفياغرا مع الطعام أو بدونه، لكن ربما تستغرق وقتا أطول لبدء مفعولها، إذا كنت قد تناولت كمية كبيرة من الطعام.

يجب أن تتناولها قبل نحو ساعة من ممارسة الجنس.

لا تتناول الليمون الهندي (غريب فروت)، أو عصير الليمون الهندي مع حبة الفياغرا، لأنه ربما يؤثر على مدى فاعليتها.

ولا تتناول أكثر من حبة واحدة بتركيز 50 ملليغرام في اليوم الواحد.

كما أن تناول كثيرا من الكحول قد يصعب من حصول الانتصاب.

ما هي الأعراض الجانبية الأخرى التي قد تحدث؟

الشائعة للغاية (التي قد يتعرض لها أكثر من واحد من بين كل 10 أشخاص):

الصداع

الشائعة (قد يتعرض لها واحد من بين 10):

الدوار

مسحة من الألوان في الرؤية أو عدم وضوح الرؤية.

احمرار في الوجه

انسداد في الأنف

غثيان

توقف عن تناول الأقراص، واطلب المساعدة الطبية فورا، إذا تعرضت لأعراض جانبية خطيرة مثل:

ألم في الصدر

انخفاض مفاجئ في الرؤية، أو فقدانها تماما.

رد فعل تحسسي (صعوبة في التنفس، أزيز، انتفاخ في الشفتين أو الجفون أو الوجه).

صرع أو نوبة.


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