  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:52 ص
بحث متقدم
ارشفية

ناخب قبطي يفوز بعمرة لمشاركته فى "الرئاسية"

بالصور.. شوبير يظهر في تدريبات الأهلي

رسالة صادمة من "شوبير" لجهاز الفراعنة

أبو العلا ماضي

ماضي يرفض عرضا مغريا خشية شماتة الإخوان

شومان

"شومان" لـ"المصريون": بعض الفنانين جهلة سياسيًا

الرئيس السيسي

رسالة مؤلمة لـ"السيسى" من داخل صناديق الاقتراع

صورة الخبر

"السيسى" حاكم "مقدس" عند المصريين

ابراهيم السيد

مواطن عن تصويته بـ"الخمسة": "عشان ما نبقاش سوريا"

كوبر

إصابة "كوبر" بأزمة صحية

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: الانتخابات الحالية أساءت للسلطة

محمد حامد الجمل وزير الدولة الاسبق 10/5/2017

يجوز تعديل مدة الرئاسة فى الدستور بشرط

من فيس بوك..

إغلاق مفاجيء لقناة "وطن" الإخوانية

الحياة السياسية

قناة وطن الإخوانية
قناة وطن الإخوانية

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

طرد أم تصفية حسابات..اعتزال إعلاميي الإخوان

#

«البورصة» تربح 8 مليارات جنيه

#

قرار جديد من «ماسبيرو» ضد «عزة الحناوي»

#

المرجفون الإرهابيون

الفيس بوك

تليفزيون وطن

سابق إنذار

محمد جمال هلال

قامت إدارة الفيس بوك بغلق الصفحة الرسمية لقناة " وطن"  التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ، والتي تبث من تركيا .

وقال الإعلامي الإخواني محمد جمال هلال علي حسابه الخاص علي تويتر الفيس قام بقفل الصفحة الرسمية لتلفزيون "وطن"  ، وبدون سبب واضح ، ودون سابق إنذار مع أن الصفحة موثقة من إدارة الفيس ، بحسب قوله.

وأضاف أن جمهور ومتابعي الصفحة علي الفيس بوك ، بلغ قرابة 4 ملايين متابع ، لافتا إلي أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية ضد إدارة الفيس بوك في محاولة لإعادة صفحة التليفزيون مرة أخري ، بحسب قوله.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا ظهر التوتر في اليوم الثاني للانتخابات ؟!

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يرتفع مجددًا في الأسواق
» محافظ المنيا: انتظام جميع اللجان والمقرات الانتخابية في اليوم الثالث
» شاهد.. المباريات الودية المقبلة ومواعيدها للمنتخب الوطني
» أول تعليق من حياة الدرديري حول ظهورها على "الفراعين"
» رد ناري من سما المصري عن رقص الناخبات
» هدوء تام في لجان مصر الجديدة
» كلاب تأكل جثة شاب ملقاة في الشارع بأكتوبر
» مؤتمر تربية الأزهر يناقش التحديات التعليمية وتجديد الخطاب الديني
» إطلاق نار على موكب الرئيس السابق
» بالفيديو..الهوس "الجنسي" يطارد طالبات الثانوية
» طقس اليوم غير مستقر والعظمى تسجل 35 درجة

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018