إغلاق مفاجيء لقناة "وطن" الإخوانية

عبد القادر وحيد
قامت إدارة الفيس بوك بغلق الصفحة الرسمية لقناة " وطن" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ، والتي تبث من تركيا .
وقال الإعلامي الإخواني محمد جمال هلال علي حسابه الخاص علي تويتر الفيس قام بقفل الصفحة الرسمية لتلفزيون "وطن" ، وبدون سبب واضح ، ودون سابق إنذار مع أن الصفحة موثقة من إدارة الفيس ، بحسب قوله.
وأضاف أن جمهور ومتابعي الصفحة علي الفيس بوك ، بلغ قرابة 4 ملايين متابع ، لافتا إلي أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية ضد إدارة الفيس بوك في محاولة لإعادة صفحة التليفزيون مرة أخري ، بحسب قوله.
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