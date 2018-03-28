إغلاق مفاجيء لقناة "وطن" الإخوانية

28 مارس 2018 - 10:11 ص

قامت إدارة الفيس بوك بغلق الصفحة الرسمية لقناة " وطن" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ، والتي تبث من تركيا .

وقال الإعلامي الإخواني محمد جمال هلال علي حسابه الخاص علي تويتر الفيس قام بقفل الصفحة الرسمية لتلفزيون "وطن" ، وبدون سبب واضح ، ودون سابق إنذار مع أن الصفحة موثقة من إدارة الفيس ، بحسب قوله.

وأضاف أن جمهور ومتابعي الصفحة علي الفيس بوك ، بلغ قرابة 4 ملايين متابع ، لافتا إلي أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية ضد إدارة الفيس بوك في محاولة لإعادة صفحة التليفزيون مرة أخري ، بحسب قوله.