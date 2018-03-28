  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:50 ص
بحث متقدم
الانتخابات الرئاسية 2018 في محافظات مصر

ناخب قبطي يفوز برحلة عمرة لمشاركته في "الرئاسية"

بالصور.. شوبير يظهر في تدريبات الأهلي

رسالة صادمة من "شوبير" لجهاز الفراعنة

شومان

"شومان" لـ"المصريون": بعض الفنانين جهلة سياسيًا

أبو العلا ماضي

ماضي يرفض عرضا مغريا خشية شماتة الإخوان

الرئيس السيسي

رسالة مؤلمة لـ"السيسى" من داخل صناديق الاقتراع

صورة الخبر

"السيسى" حاكم "مقدس" عند المصريين

ابراهيم السيد

مواطن عن تصويته بـ"الخمسة": "عشان ما نبقاش سوريا"

كوبر

إصابة "كوبر" بأزمة صحية

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: الانتخابات الحالية أساءت للسلطة

محمد حامد الجمل وزير الدولة الاسبق 10/5/2017

يجوز تعديل مدة الرئاسة فى الدستور بشرط

الخارجية: المشاركة في الانتخابات تصنع مستقبل الوطن

آخر الأخبار

أحمد ابو زيد
أحمد ابو زيد

منار شديد

أخبار متعلقة
#

خبير مؤيد للسيسي: نعم الإقبال ضعيف .. وهذا هو السر

#

رفعت: هذا هو السبب الحقيقي وراء تصويت شفيق

#

مصطفى بكري: "هذا ما فعلناه مع محمد مرسي"

#

موسى: "إحنا داخلين على مشاكل ربنا يسترها علينا"

وزارة الخارجية

عبد الفتاح السيسي

انتخابات رئاسية

أحمد أبو زيد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن المشاركة في الانتخابات تعد نوعًا من المساهمة الإيجابية لصنع مستقبل الوطن، داعيًا جميع المواطنين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات.

 وأضاف أبو زيد في تصريحات صحفية أن المشاركة هى فى الواقع واجب وطني على كل مواطن وليست فقط حقا، فإذا لم أشارك فليس لي الحق في التعليق أو التعقيب أو إبداء الرأي بشأن أية سياسة من السياسات التي يتم تنسيقها، موضحًا: "المشاركة تعتبر مسئولية في الوقت الجاري، نظرًا للتحديات التي يمر بها الوطن سواء في الداخل أو الخارج".

وأشار أحمد أبو زيد، المتحدث بأسم وزارة  الخارجية إلى وجود محاولات مستميتة لتشويه صورة الانتخابات بادعاءات كثيرة مختلفة سواء كانت أنها انتخابات محسومة أو أن المنافسة غير موجودة.

ولختتم أبو زيد حواره قائلا: "لقد جاء الوقت لكي يشارك كل مواطن ومواطنة مصرية ويدافع عن وطنه ومجتمعه وصورة دولته بأن يشارك ويبدي رأيه أيا كان هذا الرأي كي يكون له الحق بعد ذلك في أن يكون له رأي مسموع داخل الدولة ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا ظهر التوتر في اليوم الثاني للانتخابات ؟!

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يرتفع مجددًا في الأسواق
» محافظ المنيا: انتظام جميع اللجان والمقرات الانتخابية في اليوم الثالث
» شاهد.. المباريات الودية المقبلة ومواعيدها للمنتخب الوطني
» أول تعليق من حياة الدرديري حول ظهورها على "الفراعين"
» رد ناري من سما المصري عن رقص الناخبات
» هدوء تام في لجان مصر الجديدة
» كلاب تأكل جثة شاب ملقاة في الشارع بأكتوبر
» مؤتمر تربية الأزهر يناقش التحديات التعليمية وتجديد الخطاب الديني
» إطلاق نار على موكب الرئيس السابق
» بالفيديو..الهوس "الجنسي" يطارد طالبات الثانوية
» طقس اليوم غير مستقر والعظمى تسجل 35 درجة

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018