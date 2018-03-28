» شاهد.. المباريات الودية المقبلة ومواعيدها للمنتخب الوطني

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مونديال روسيا

مصر

المنتخب الوطني

البرتغال

يلتقى المنتخب الوطني في 3 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق بطولة كأس العالم في روسيا، وهذه المباريات الثلاث ودية وهى استعدادا لمونديال روسيا.

وخاض الفراعنة لقاءين أمام البرتغال واليونان بمعسكره بسويسرا الذي ينفض غدًا، خسرهما بنتيجة 2 / 1 و1 / 0 على التوالى .

وتقع مصر فى المجموعة الاولى بنهائيات كأس العالم، ضمن المجموعة التى تضم روسيا المستضيف، أوروجواى والسعودية، مع العلم أن المونديال سيقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين.
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