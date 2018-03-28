طوابير أمام لجان الانتخابات فى ثالث أيام التصويت ببنى سويف

28 مارس 2018 - 10:18 ص

أعلن المستشار حمال موسى رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية ببنى سويف افتتاح لجان الاقتراع في التاسعة صباحًا إيذانًا ببدء التصويت فى اليوم الثالث من انتخابات رئاسة الجمهورية .



وكثفت قوات الجيش والشرطة المكلفة بالتأمين من وجودها أمام اللجان حيث ضمت كل لجنة انتخابية ضابط جيش و10 جنود وضابط مباحث و2 فرد سرى وضابط نظامى وعسكريين اثنين .



وشهدت اللجان بمدن وقرى المحافظة طوابير من المعاقين وكبار السن والعنصر النسائى للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الانتخابات يبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 1مليون و748 ألف ناخبا وناخبة موزعين على 482 مقراً انتخابياً باجمالي 514 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة تحت اشراف قضائى كامل.