  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:50 ص
بحث متقدم
الانتخابات الرئاسية 2018 في محافظات مصر

ناخب قبطي يفوز برحلة عمرة لمشاركته في "الرئاسية"

بالصور.. شوبير يظهر في تدريبات الأهلي

رسالة صادمة من "شوبير" لجهاز الفراعنة

شومان

"شومان" لـ"المصريون": بعض الفنانين جهلة سياسيًا

أبو العلا ماضي

ماضي يرفض عرضا مغريا خشية شماتة الإخوان

الرئيس السيسي

رسالة مؤلمة لـ"السيسى" من داخل صناديق الاقتراع

صورة الخبر

"السيسى" حاكم "مقدس" عند المصريين

ابراهيم السيد

مواطن عن تصويته بـ"الخمسة": "عشان ما نبقاش سوريا"

كوبر

إصابة "كوبر" بأزمة صحية

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: الانتخابات الحالية أساءت للسلطة

محمد حامد الجمل وزير الدولة الاسبق 10/5/2017

يجوز تعديل مدة الرئاسة فى الدستور بشرط

عن رقص الناخبات..

برلمانية: الرقص أحسن من حاجة تانية

الحياة السياسية

النائبة غادة عجمي
النائبة غادة عجمي

إيمان هانى

أخبار متعلقة
#

ولية أمر تروي كارثة لم يراها الناس في فيديو رقص "الليسيه"

#

متصلة تحرج "أديب" على الهواء

#

برلمانية جزائرية تثير الجدل باعتراضها على راتبها البالغ 26 مليونا

#

شادي حرب: مؤيدو يناير من "أنضف الناس"

رفضت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب، انتقاد البعض للراقصين أمام الانتخابات الرئاسية، قائلة: "الطبل والرقص أمام اللجان أفضل من الصويت والعويل أمام الحدود أحسن من حاجات تانية أحسن من التعريض، والوقوف فى طوابير الانتخابات أفضل من الوقوف فى طوابير اللاجئين".

وأضافت "عجمي"، خلال حوارها ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "هما حُرين بيفرحوا لبلدهم، ومش مطلوب مننا إننا نحزن أو نلبس أسود"، لافتة إلى أن المرأة المصرية قامت بدورها وشاركت في نجاح الانتخابات الرئاسية.

 وتابعت كما أن البلد كانت في عنق الزجاجة وحان وقت الحصاد، متابعة: "زغاريد الأمهات كانت مدافع في آذان أعداء الوطن".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا ظهر التوتر في اليوم الثاني للانتخابات ؟!

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يرتفع مجددًا في الأسواق
» محافظ المنيا: انتظام جميع اللجان والمقرات الانتخابية في اليوم الثالث
» شاهد.. المباريات الودية المقبلة ومواعيدها للمنتخب الوطني
» أول تعليق من حياة الدرديري حول ظهورها على "الفراعين"
» رد ناري من سما المصري عن رقص الناخبات
» هدوء تام في لجان مصر الجديدة
» كلاب تأكل جثة شاب ملقاة في الشارع بأكتوبر
» مؤتمر تربية الأزهر يناقش التحديات التعليمية وتجديد الخطاب الديني
» إطلاق نار على موكب الرئيس السابق
» بالفيديو..الهوس "الجنسي" يطارد طالبات الثانوية
» طقس اليوم غير مستقر والعظمى تسجل 35 درجة

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018