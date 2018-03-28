برلمانية: الرقص أحسن من حاجة تانية

28 مارس 2018 - 10:20 ص

رفضت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب، انتقاد البعض للراقصين أمام الانتخابات الرئاسية، قائلة: "الطبل والرقص أمام اللجان أفضل من الصويت والعويل أمام الحدود أحسن من حاجات تانية أحسن من التعريض، والوقوف فى طوابير الانتخابات أفضل من الوقوف فى طوابير اللاجئين".

وأضافت "عجمي"، خلال حوارها ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "هما حُرين بيفرحوا لبلدهم، ومش مطلوب مننا إننا نحزن أو نلبس أسود"، لافتة إلى أن المرأة المصرية قامت بدورها وشاركت في نجاح الانتخابات الرئاسية.

وتابعت كما أن البلد كانت في عنق الزجاجة وحان وقت الحصاد، متابعة: "زغاريد الأمهات كانت مدافع في آذان أعداء الوطن".

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