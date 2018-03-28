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كلاب تأكل جثة شاب ملقاة في الشارع بأكتوبر

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عثرت الأجهزة على جثة شاب ملقاة فى الشارع بأكتوبر ونهشتها الكلاب الضالة بعد يوم من مفارقة الطالب الحياة

وقال مصدر إن سبب وفاة الشاب يرجع إلى تناوله جرعة مخدرات زائدة، تم التوصل لأسرة الطالب، وتسليم الجثة لذويه.

وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالشارع، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم العثور على جثة "س.س" طالب، بها تأكل بأطراف اليدين والوجه والصدر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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