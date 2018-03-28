سكرتير جنوب سيناء يكشف نسبة الإقبال على التصويت

28 مارس 2018 - 10:22 ص

قال اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إن غرفة عمليات المحافظة المركزية المشكلة لمتابعة الانتخابات تلقت إخطارات من غرف العمليات في باقي المدن بفتح جميع اللجان الفرعية أبوابها أمام في الساعة التاسعة صباحا.

وأضاف عيسى أرسلت دفاتر بطاقات تصويت جديدة إلى بعض اللجان بمدن سانت كاترين وطابا، بعد أن شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين خلال اليومين الماضيين.

وأوضح سكرتير عام محافظة جنوب سيناء في أن غرفة العمليات التي تضم العميد أيمن الشرقاوي قائد الفرقة 19، والعميد أحمد شبانه قائد اللواء 313، وقيادات من الداخلية، لم تتلق أي بلاغات على مدار اليومين الماضيين وهذا دليل على هدوء اللجان في المحافظة رغم الإقبال الشديد على التصويت.

وكانت الانتخابات الرئاسية، انطلقت أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.