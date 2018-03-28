فرجانى يكشف عن إغراءات دفع الجمهور الى التصويت

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نادر فرجانى

مقاطعة

انتخابات رئاسية

المكافاة

الغرامة

كشف نادر فرجانى, خبير الاقتصاد الدولى, عن بعض الممارسات التى يقوم بها مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي من تجار ورجال أعمال في  بعض  المناطق  والقرى من أجل الحشد للنزول  للتصويت فى الانتخابات الرئاسية فى اليوم الثالث  وكسر هدف المقاطعة التى ينادى بها البعض.

وقال فرجانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لكسر مقاطعة الشعب البعض يلجأ إلى جميع أنواع الإغراءات غير القانونية مثل السيارات التي تجوب الأحياء والقرى حاملة فرق الموسيقى والرقص التي تذكر بإعلان جزاري الأرياف عن الذبيحة التالية، وشراء الأصوات بالنقد، الصوت بـ50 جنيها".

واضاف فرجانى: "يتم توزيع أكياس البقالة السكر والأرز والمكرونة على المشاركين مثال ذلك بمنطقة البراجيل انتفعت بها نساء مصر الشاطرات، بينما تنشر وسائل الإعلام الرسمية تهديدات بفرض غرامة ضخمة وغير قانونية، 500 جنيه على المقاطعين، لاحظي الفرق الهائل بين المكافأة والغرامة ".

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