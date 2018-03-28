الأسواني: إعلام "الإخوان" و"السيساوية" يتفقان فى هذا الأمر

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قال الكاتب والروائى علاء الأسواني، إنه لا فرق بين الإعلام "الإخواني" و"السيساوي" الذى يصرخ بهستيريا.

وأضاف فى تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "الفضائيات الإخوانية تتطابق فى الأسلوب مع الفضائيات السيساوية".

وتابع: "نفس الصراخ الهستيرى والأكاذيب والردح وتشويه الناس باتهامات كاذبة، فمصر محاصرة بين الفاشيتين منذ عام 1952".

واختتم تدوينته بقوله: "مستقبلنا مع طريق ثالث قامت لأجله الثورة الديمقراطية".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة: "الأسواني" حيث قال محمد أبو الدهب: "هما الإخوان بهدولك ووقفوك فى مطار القاهرة أكتر من ساعتين؟؟ ده أنت، شفت حرية أيام مرسى ابقى قابلني، لو شفتها تاني".

وأضاف أخر: "توب يا أستاذ علاء من مرض الثورة المصريين بيثوروا كل 100 سنه مرة أغلب من شارك وشاف وعاش السنين المظلمة بعد يناير يستحيل يثور تانى انسى متضيعش وقتك وانزل بكره انتخب السيسى طهر نفسك من الوهم وركز بقى فى كتاباتك".

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